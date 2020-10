Stop al calcio di 1^ e 2^ Categoria fino a metà novembre

Le uniche categorie che saranno in campo in questo fine settimana sono l’Eccellenza, la Promozione e la Juniores regionale che è legata alle prime due per via della presenza di calciatori under nelle squadre maggiori. Questo è il verdetto del lungo pomeriggio del calcio dilettantistico regionale che si è sviluppato ad Ancona dove si sono riuniti i vertici della Regione Marche (il governatore Acquaroli e l’assessore Latini), quelli della Figc (il presidente Cellini con i consiglieri Panichi e Franchellucci), il Coni (rappresentato da Fabio Luna) e l’autorità sanitaria.

I rinvii della 1^ e 2^ Categoria (relativamente alle prime tre giornate) e di tutto il calcio a 5 in blocco (le prime cinque giornate) conducono fino al 13 novembre, data di scadenza del Dpcm ancora in corso. Dalla Regione l’impegno è quello di monitorare la curva epidemiologica al fine di arrivare la prossima settimana con un quadro più chiaro che porterà eventualmente ad un’altra decisione generale.

Così per la Settempeda si profila un debutto casalingo – il 14 novembre – contro l’Appignanese, mentre la formazione di calcetto esordirà addirittura il 20 novembre, sempre che l’emergenza sanitaria lo consenta. I giocatori comunque possono proseguire l’attività di allenamento.