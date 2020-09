In città l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza

L’europarlamentare Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, ha fatto tappa oggi a San Severino nell’ambito di una serie di incontri organizzati nelle Marche in vista delle Regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Ad accoglierlo la candidata al Consiglio regionale Tiziana Gazzellini e un gruppo di rappresentanti della sezione settempedana di FdI. Presente il consigliere comunale Michela Pezzanesi, che ha portato anche il saluto istituzionale della città.

“Da agosto siamo impegnati in questa campagna elettorale – ha detto l’on. Fidanza -, ci tenevo a tornare nelle Marche e a salutare personalmente Tiziana e gli amici di San Severino, perché ritengo fondamentale l’ascolto del territorio. Senza tenere i toni alti stiamo lavorando seriamente per il futuro di questa Regione, siamo fiduciosi e confidiamo, oltre che nel successo di Francesco Acquaroli come presidente, di ottenere un bel risultato per Fratelli d’Italia. La classe politica che ha governato finora le Marche è ormai a fine corsa, soprattutto per l’incapacità di ascoltare la voce dei cittadini, i bisogni dei territori”.

Intanto, a proposito del candidato presidente del centro-destra, domenica 13 settembre (alle ore 16.30), Francesco Acquaroli sarà a San Severino per un incontro pubblico nella Sala Italia.