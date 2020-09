Scuole e trasporti: Contram lancia campagna abbonamenti

Fare l’abbonamento conviene! Parola di Lando e Dino! E’ attiva la vendita degli abbonamenti Contram Mobilità! Dal 3 settembre, infatti, è possibile acquistare o rinnovare il proprio abbonamento. Per evitare code, assembramenti e inutili rischi di contagio, Contram Mobilità chiede a tutti i passeggeri che sono già utenti registrati di rinnovare il loro abbonamento online: con l’App Contram Mobilità, utile per il rinnovo ma valevole anche come tesserino virtuale, per la ricerca orari e molto altro, (si scarica gratuitamente da Google Play e Apple store) o dal sito www.contrammobilita.it.

E’ necessario andare in rivendita solo se si è nuovi abbonati. Le rivendite autorizzate ad emettere nuovi abbonamenti annuali sono ad Apiro, Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Corridonia*, Fabriano*, Macerata, Montegiorgio, Potenza Picena, Recanati* e San Ginesio attive dal 3 settembre.

(*rivendite temporanee).

Sull’acquisto online di abbonamenti annuali ordinari sarà applicato uno sconto del 1,5%. Ricordiamo agli utenti che si può detrarre il 19% dei costi sostenuti per l’acquisto dell’abbonamento, fino ad un massimo di 250 euro annue. Per ottenere le ricevute di avvenuto pagamento, basta registrarsi su utenti.contrammobilita.it.

Elenco totale delle rivendite abilitate, info sui titoli di viaggio disponibili e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.contrammobilita.it e al numero verde 800 037 737.

ELENCO RIVENDITE CONTRAM MOBILITA’ 2020/2021

NUOVI ABBONATI

Apiro: S.a.s.a. 2, piazzale Battisti 1 – 0733 611128.

Camerino: Contram, via Le Mosse 19, dal lunedì al sabato (ore 8.30-13.30), venerdì (ore 15.30-18) – 0737 6340228 – 216.

Castelraimondo: Contram Servizi, piazzale della Vittoria 3, dal lunedì al venerdì (ore 8.15-13.15), martedì e giovedì (ore 15.30-18) – 0737 642790.

Cingoli: Crognaletti, via Pio VIII, 3 – 0733 602352.

Corridonia*: rivendita Contram ufficiale adiacente Bar Paola, viale dell’Industria n. 243, dal lunedì al sabato (ore 9-19).

Fabriano*: ufficio Associazione Palio, Piazza del Comune 35, dal lunedì al sabato (ore 9-13), martedì e giovedì (ore 14.30-17.30).

Macerata: Terminal bus Pizzarello, dal lunedì al sabato (ore 7.30-19.30) – 0733 230875.

Montegiorgio: Autoservizi Portesi, via Rossini 1 – 0734 962031.

Potenza Picena: S.a.p., via XXV Aprile – 0733 671222.

Recanati* – Chiarino, Deposito Contram sede Astea, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-12.30), lunedì e giovedì (ore 14.30-17.30).

San Ginesio: S.a.s.p., Strada statale 78 (km 209) – 0733 663137.

Treia: deposito Contram, dal lunedì al venerdì (ore 15.30-19) – aperta fino al 24 settembre.

*rivendite provvisorie aperte dal 4 settembre al 26 settembre 2020.