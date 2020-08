Elezioni: domande entro il 31 agosto per il voto domiciliare

Per le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre il Comune ricorda che vanno presentate entro il 31 agosto le domande per il voto domiciliare con riferimento agli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione poiché si trovano nelle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Gli elettori interessati potranno anche presentare richieste di accertamento al Servizio di Medicina legale dell’Area Vasta 3 Asur Marche la cui segreteria è aperta al pubblico nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Gli utenti potranno anche telefonare per appuntamento nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11 al numero 0733642402.

Un medico certificatore sarà disponibile nei tre giorni precedenti quelli delle elezioni, sempre previo appuntamento, per gli elettori non deambulanti o portatori di handicap. In data 20 settembre i certificati potranno essere richiesti presso l’ospedale di San Severino dalle ore 11 alle ore 12 rivolgendosi all’ambulatorio di Medicina legale (secondo piano, ala B).