Post lockdown: “Javà Cafè” rinnova i locali e raddoppia

Con la fase-3 post virus ormai avviata, c’è chi riparte con le idee chiare. E’ il caso, ad esempio, del Javà Cafè che sabato ha riaperto l’attività inaugurando una nuova sala-pranzo e gli altri ambienti completamente rinnovati.

Il locale di Giampiero Guardati si trova in via Gorgonero ed è nato il 9 novembre del 2003. Come noto, è un bar e ristorante, nonché corner PuntoSnai. Il ristorante offre una cucina tipica locale, grazie all’impegno ai fornelli della mamma di Giampiero, la signora Graziella Codoni. Il locale, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, ha pure un ampio spazio all’aperto.

All’inaugurazione del rinnovato Javà Cafè è intervenuta anche Rosa Piermattei, sindaco di San Severino, tagliando il nastro e apprezzando gli investimenti compiuti per rilanciare l’attività dopo l’emergenza coronavirus.