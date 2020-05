1° Maggio: una corona al monumento per i caduti sul lavoro

Venerdì 1 maggio, in occasione della Festa del lavoro, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 non sarà possibile celebrare come in passato la cerimonia commemorativa con la tradizionale sfilata dei messi agricoli in località Cesolo. Tuttavia, in ricordo di tutte le vittime del lavoro, il Comune di San Severino ha previsto l’intervento del solo sindaco Rosa Piermattei presso il monumento che si trova nella piazzetta della Chiesa di Santa Maria Assunta. Alle ore 11 il primo cittadino deporrà una corona di alloro rendendo così omaggio ai caduti sul lavoro, simbolicamente, a nome dell’intera comunità settempedana.