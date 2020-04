Serralta, mister Francescangeli: “Potremmo ripartire a settembre con un minitorneo”

Costretto a stare in casa come tutti Giammichele Francescangeli, allenatore del Serralta, ammette che non è facile, ma ribadisce che è necessario farlo: “Da settimane non usciamo e le giornate sono lunghe da passare, ma il momento particolare richiede di rispettare le regole e dobbiamo stare attenti e avere pazienza. La priorità deve essere la salute”. Inizia così l’incontro con il tecnico tolentinate che non ha potuto portare a termine la sua prima stagione sulla panchina gialloblù. “E’ stato un peccato non poter terminare il lavoro con la squadra. Ci siamo fermati nel nostro momento migliore, ovvero quando il Serralta stava ingranando al meglio e i ragazzi stavano raccogliendo soddisfazioni, risultati e punti”.

Lo stop è arrivato all’improvviso…

“In realtà per me non è stata una sorpresa. Avevo intuito la gravità della cosa e, infatti, lo avevo detto ai ragazzi prima dell’ultimo impegno e, purtroppo, ho avuto ragione. Scelta giusta, perché non si potevano correre rischi e perché la priorità è tutelare ognuno di noi”.

Mister, pensa che si possa riprendere a giocare?

“Non penso proprio. Vedo problemi troppo grandi e di difficile soluzione. Volendo ipotizzare lo scenario più bello, dico che sarebbe comunque complicatissimo tornare a svolgere l’attività dopo una pausa così lunga e i rischi sarebbero tanti. Non solo sanitari, organizzativi e di tempo per portare i giocatori in forma, ma pure per possibili infortuni”.

Lo stop definitivo sembra la soluzione alla quale arriveremo.

“Sono d’accordo. La situazione è anomala e complicata. Non è certo facile decidere e sono certo che qualsiasi cosa venga fatta susciterà polemiche e qualcuno sarà scontento. Questione a dir poco controversa. Lo scenario futuro non appare dei migliori, qualche società potrebbe addirittura saltare. Insomma, non vorrei proprio stare nei panni di chi deve affrontare la cosa e decidere il da farsi… Comunque ribadisco che la prima cosa è tutelare tutti e attualmente non vedo come si possa ricominciare a giocare in sicurezza e in tranquillità, perciò sono propenso a dire basta per quest’anno”.

Mister, cosa sceglierebbe: cristallizzare le classifiche attuali o annullare la stagione?

“Sono favorevole all’annullamento dei campionati. Lo so che qualche squadra verrebbe penalizzata, ma sono molte di più quelle che avrebbero potuto ancora lottare per qualche obiettivo importante in tornei equilibrati e con verdetti da dare. Non dimentichiamo che, poi, optando per la cristallizzazione delle attuali graduatorie ci si potrebbe esporre al rischio ricorsi e avremmo altri problemi in più”.

Qualche idea per la stagione a venire?

“Un paio ce l’ho. Una potrebbe essere quella di premiare le prime in classifica al momento dello stop dando loro punti di vantaggio al via del prossimo torneo; altra idea quella di finire questa stagione giocando da settembre fino a fine anno con un mini campionato, scegliendo regole e formule nuove e a gennaio partire con il nuovo torneo racchiuso tra maggio-giugno. Tuttavia lascio la scelta a chi di dovere poi nel caso la valuteremo e la accetteremo, ma la cosa più importante sarà tornare a fare calcio al più presto come tutti noi desideriamo”.

Roberto Pellegrino