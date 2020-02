Popolazione settempedana scesa a quota 12.248 residenti

Si mantiene leggermente sopra quota 12 mila abitanti la popolazione residente nel Comune di San Severino. Sono, infatti, 12.248 i cittadini registrati all’Anagrafe settempedana. Emerge dall’Annuario statistico relativo ai dodici mesi del 2019. Le donne, complessivamente, continuano a superare gli uomini: sono 6.345 contro i 5.903. Complessivamente risultano registrati all’Anagrafe cittadina 77 nuovi nati, di cui 28 femmine e 49 maschi (15 da genitori stranieri). Una vera inversione di tendenza, quest’ultima, visto che negli ultimi anni sono sempre stati più i fiocchi rosa che quelli azzurri.

Resta negativo il saldo naturale che fa registrare un calo di un centinaio di persone. Nel corso del 2019, infatti, sono decedute 177 persone, di cui 130 nel Comune e altre 47 fuori Comune. E’ rimasto invece praticamente stabile il saldo migratorio, con gli stranieri scesi di 5 unità.

Risultano trasferiti a San Severino da altre realtà d’Italia 143 persone, dall’estero 57.

Sono più di 5 mila, esattamente 5.182, le famiglie settempedane. In famiglia vivono complessivamente 12.143 persone, mentre 105 sono in regime di convivenza. Sono 448 le famiglie dove si registra almeno la presenza di uno straniero, mentre 316 quelle con intestatario uno straniero e 10 le convivenze di fatto.

In tutto sono 992 (in calo rispetto al passato) gli stranieri che risultano residenti a San Severino, di cui 577 donne e 415 uomini. Di questi 295 risultano nati in Albania, 179 in Romania, 104 in India, 75 in Marocco, 40 in Ucraina, 38 in Senegal, 33 in Macedonia, 27 in Polonia, 23 nelle Filippine, 22 in Cina e altri 12 in Nigeria. Sono presenti in città anche cittadini provenienti dalla Moldavia, dalla Repubblica Dominicana, dalla Nigeria, dal Brasile, dal Regno Unito, dalla Tunisia, dalla Germania, dal Venezuela e dal Belgio.