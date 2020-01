Anelido Appignanesi confermato presidente dell’Avis

Continua a crescere l’Avis di San Severino, sia nel numero delle donazioni che in quello degli iscritti. Questi ultimi hanno ormai raggiunto quota 590, mentre le donazioni, nel corso degli ultimi dodici mesi, sono state ben 962: esattamente 668 le sacche di sangue raccolte, 294 quelle di plasma.

I dati sono stati forniti nel corso dell’assemblea annuale degli avisini cui ha partecipato, fra gli altri, il sindaco Rosa Piermattei e il segretario provinciale e regionale dell’associazione, Morena Soverchia. Presenti oltre un centinaio di iscritti al ristorante Villa Berta.

Durante la serata sono stati nominati i membri del nuovo Direttivo, i quali – riunitisi mercoledì 22 gennaio – hanno riconfermato all’unanimità come presidente Anelido Appignanesi. Al suo fianco ci sono il presidente emerito Alberto Pancalletti, i vice presidenti Dino Marinelli e Matteo Foglia; resta segretaria Cinzia Fagiolini, mentre entrano a far parte del Consiglio anche gli eletti Fernando Taborro, Francesco Losurdo e Patrycja Galek.

Fondata nel lontano 1953, la sezione Avis di San Severino è una delle più attive della provincia di Macerata e delle Marche per numero di donazioni e per numero di iscritti. Il Centro trasfusionale di riferimento si trova all’ospedale “Bartolomeo Eustachio” ed è aperto tutti i mercoledì, nonché il secondo e l’ultimo sabato di ogni mese per il sangue intero e la plasmaferesi. Si può donare dalle 8 alle 11. Per informazioni telefonare al numero 073364282.