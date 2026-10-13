Pitino Informa, successo per l’incontro sulla prevenzione delle truffe agli anziani

La serata, dedicata al tema “Come evitare le truffe agli anziani”, ha fornito consigli pratici e spunti preziosi per riconoscere e prevenire situazioni di rischio. “Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Rosa Piermattei per la sua presenza e vicinanza alla nostra iniziativa – dice Enrico Prosperi, presidente dell’associazione Amici di Pitino – e un grazie speciale lo rivolgiamo al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Severino, Massimiliano Lucarelli, che con grande disponibilità e professionalità ha guidato la serata affrontando il tema delle truffe agli anziani.