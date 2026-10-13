Pitino Informa, successo per l’incontro sulla prevenzione delle truffe agli anziani

Si è svolto con grande partecipazione il primo appuntamento di Pitino Informa, il ciclo di incontri per offrire momenti di approfondimento e confronto su temi di interesse per la comunità.
La serata, dedicata al tema “Come evitare le truffe agli anziani”, ha fornito consigli pratici e spunti preziosi per riconoscere e prevenire situazioni di rischio. “Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Rosa Piermattei per la sua presenza e vicinanza alla nostra iniziativa – dice Enrico Prosperi, presidente dell’associazione Amici di Pitino – e un grazie speciale lo rivolgiamo al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Severino, Massimiliano Lucarelli, che con grande disponibilità e professionalità ha guidato la serata affrontando il tema delle truffe agli anziani.
I consigli pratici, gli esempi concreti e le indicazioni fornite hanno suscitato grande interesse tra i presenti, offrendo strumenti utili per riconoscere e prevenire situazioni di rischio. Grazie anche a tutti coloro che hanno preso parte alla serata, contribuendo con la loro presenza al successo di questo primo incontro”.
Il percorso di Pitino Informa proseguirà il 13 novembre con il secondo appuntamento, “Le sfide della Chiesa di oggi”, che vedrà come relatore Padre Luciano Genga. Anche quella sarà un’occasione importante per riflettere e confrontarsi su temi che coinvolgono la Chiesa e la società contemporanea.