Anche San Severino ospiterà il Campionato europeo universitario di calcio

La Città di San Severino sarà coinvolta attivamente nel Campionato europeo universitario di calcio (EUSA, European Universities Championship Football), che si terrà a Camerino dal 27 luglio al 3 agosto per uniziativa di Cus Camerino e Unicam. Un evento sportivo di caratura internazionale che vedrà lo stadio comunale “Gualtiero Soverchia” tra le sedi ospitanti degli incontri.

La 15ª edizione di questo prestigioso torneo vedrà affrontarsi le migliori squadre di calcio universitarie d’Europa, con 27 formazioni maschili e femminili provenienti da 14 nazioni europee e oltre 500 tra studenti, atleti e atlete, dirigenti e accompagnatori. Un vero e proprio crocevia di culture e talenti, che porterà nelle Marche un indotto complessivo previsto di migliaia di presenze.

La partecipazione di San Severino è stata ufficialmente presentata durante la conferenza stampa in Regione, alla quale è intervenuto anche l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni. La sua presenza ha sottolineato l’importanza che l’Amministrazione locale attribuisce a questo evento, non solo per la promozione sportiva ma anche per la valorizzazione dell’intero comprensorio.

“Siamo immensamente orgogliosi di ospitare parte di un evento di tale portata – ha dichiarato l’assessore Paolo Paoloni -. Il Campionato europeo universitario di calcio non è solo una grande opportunità per i nostri giovani atleti, ma rappresenta anche un’occasione straordinaria per mostrare l’accoglienza e le bellezze del nostro territorio. Il coinvolgimento dello stadio ‘Gualtiero Soverchia’ è il frutto di un lavoro di squadra che vede tutta la comunità, dalle istituzioni alle associazioni locali, unita nel supportare questa iniziativa. Vogliamo che sia un successo per tutti, un momento di sport e di crescita per l’intero territorio, che consegni un messaggio di forza e incoraggiamento all’entroterra marchigiano”.

Oltre a San Severino, le partite si disputeranno anche negli impianti sportivi di Castelraimondo, Fiuminata e Matelica, consolidando una rete di ospitalità che coinvolge diversi Comuni delle Marche. L’evento sarà arricchito da numerose iniziative collaterali, tra cui il “Phoenix Festival”, un evento musicale, la festa d’apertura del 27 luglio e visite guidate alle località del territorio per i partecipanti nel giorno libero dalle gare, il 31 luglio. Queste attività mirano a valorizzare ulteriormente la cultura e le tradizioni locali.