Fa tappa anche a San Severino il candidato alla presidenza della Regione, Matteo Ricci

“Le varie aziende di Matelica e San Severino, in provincia di Macerata, che ho visitato oggi, sono l’esempio della valorizzazione dei giovani e del territorio, che la Regione deve promuovere e sostenere”: così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza delle Marche.

Prima è stato a Matelica.

“Halley è una realtà piena di giovani, con molte più lavoratrici che lavoratori. Un’azienda famosa in tutta Italia che lavora con quasi il 50% dei Comuni italiani, un vanto per la nostra regione ma soprattutto un esempio concreto di come il lavoro può rendere attrattive le aree interne, se propone prospettiva, visione e futuro – dichiara Ricci -. Per la Cantina Belisario parlano da soli i numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali ottenuti nel corso di questi anni. Qui, il mondo cooperativo, ha garantito l’eccellenza del Verdicchio di Matelica, rendendolo un prodotto richiesto e noto in tutto il mondo, come dovrebbe essere nota la nostra regione”.

Poi a San Severino. “Con Seriart si è ribadito nuovamente quanto la qualità sia sempre stata un marchio di fabbrica della nostra regione e di come gli imprenditori abbiano reinvestito nel territorio a tutela del suo patrimonio culturale, ma senza un progetto ed una visione regionale che guardi davvero al turismo come un’obiettivo di crescita economica, tutto questo rischia di non essere percepito – afferma Ricci -. La Lavorcarni, che lavora e distribuisce carne, verdure e preparati in tutta la nostra regione, è invece testimonianza di una filiera vera e che funziona”.

Infine, tappa a Recanati al Valentini Caffè per un aperitivo di ascolto e confronto con cittadini e sostenitori.