Karate, stage con i campioni del mondo Sara Cardin e Vincenzo Figuccio

Lezione con i campioni del mondo di Karate Sara Cardin e Vincenzo Figuccio per i giovani atleti del Fratini Team. La scuola di arti marziali, con sedi a Pollenza, San Severino e Fiuminata, ha promosso nel pomeriggio di sabato 26 ottobre un importante incontro di formazione presso la palestra “Toti Barone”. Ragazzi e ragazze di ogni età, in gruppi separati per grado e specialità, hanno affrontato svariate esercitazioni di Kumite con Sara Cardini e di Kumite con Vincenzo Figuccio.

«Ho iniziato che avevo sette anni e facevo questo tipo di esperienze , facendo stage e seminari, confrontandomi con i grandi campioni con ammirazione e ora dopo tanti anni mi ritrovo dall’altra parte – ha spiegato Sara Cardin –, al Karate io ho dato tanto, ma quello che questo sport ha dato a me è stato molto di più ed è arrivato il momento di trasmetterlo agli altri e magari trasmettere un po’ di energia, passione, grinta e sogni a questi ragazzi».

Sentimenti condivisi da Vincenzo Figuccio: «La realizzazione del percorso sportivo che mi è stato concesso e che ho saputo portare avanti grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato – ha detto – è quello di un ragazzo che aveva delle caratteristiche normali: per me oggi la normalità, considerata un po’ fuori moda, diventa un punto focale, perché anche qualsiasi giovane che ha delle caratteristiche normali può diventare eccellente».

Evidente la soddisfazione degli organizzatori: «Abbiamo il compito di insegnare ai nostri atleti i valori del Karate – ha ribadito il maestro 6° Dan Renato Fratini, anima dell’omonimo Team che si avvale, tra gli altri, della collaborazione dei maestri Andrea Morelli e Andrea Mennichelli –, ogni giorno cresciamo insieme a questi giovani e c’è sempre un lavoro ulteriore che li rende donne e uomini con dei principi sani».

L’esperienza a San Severino resulterà perciò fondamentale nelle crescita sportiva e personale dei tanti giovani (e non solo) che hanno preso parte all’appuntamento. Un evento al quale hanno fatto gli onori di casa il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni. All’allenamento congiunto hanno preso parte anche il tenente colonnello dell’Esercito Italiano, Saverio Sani, e il comandante della Stazione locale dei Carabinieri, il luogotenente Massimiliano Lucarelli.