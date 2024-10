Calcetto, il Serralta pareggia 3-3 a Recanati con i nuovi arrivi Borioni e Suarez

Arriva il primo punto in trasferta per il Serralta che impatta in quel di Recanati una partita molto combattuta, equilibrata, ben giocata e che è rimasta in bilico fino all’ultimo. Peccato che i gialloblù non siano riusciti ad amministrare il prezioso doppio vantaggio con cui sono andati al riposo e, infatti, nel secondo tempo i locali hanno reagito al meglio recuperando il punteggio prima parzialmente e poi definitivamente grazie alla rete nel finale che è valsa il 3-3 con cui si è chiuso il confronto. Dicevamo del bel primo tempo del Serralta figlio di un approccio convinto che ha visto la squadra di Riccio giocare con personalità e sicurezza trascinata da un Piccinini in ottima serata. I dodici minuti iniziali hanno visto andare a bersaglio per due volte i settempedani con Nardi e Bonci, doppio vantaggio portato fino all’intervallo. Alla ripresa delle ostilità il Recanati ha avuto un atteggiamento diverso ed una reazione forte che ha permesso ai leopardiani di accorciare con il gol di Carciofi. Un calcio di rigore ha permesso ai settempedani di rimettere due lunghezze di margine con i rivali. Rigore che si è incaricato di battere e di realizzare Fernando Suarez, il giocatore argentino da poco tesserato e all’esordio assoluto così come l’altro volto nuovo Jacopo Borioni (per entrambi due buone prestazioni). La parte finale del match ha proposto un Recanati impegnato nel tentativo di rimonta che poteva sembrare impresa ardua e, invece, la cosa è riuscita ai padroni di casa che hanno dapprima accorciato (2-3 con rete di Calcabrini) e infine trovato il pari praticamente allo scadere con Diletti. E’ stato il 3-3 con cui la partita si è conclusa regalando un punto a testa che alla resa dei conti può essere ben accetto dalle due formazioni. Da annotare anche la serata non ottimale dall’arbitro Salvucci che è sembrato molto incerto nel valutare alcuni falli alcuni dei quali apparsi evidenti e che invece non sono stati rilevati e proprio una di queste situazioni ha penalizzato il Serralta che ha subito il pari proprio per un mancato fischio che avrebbe, tra l’altro, portato gli ospiti a calciare un importante tiro libero. Nel prossimo turno il Serralta tornerà sul parquet amico per ospitare il Real Fabriano (venerdì 18 ore 22).

FUTSAL RECANATI-SERRALTA 3-3

MARCATORI: pt 5’ Nardi, 12’ Bonci; st 8’ Carciofi, 11’ Suarez, 15’ Calcabrini, 30’ Diletti

FUTSAL RECANATI: Rapari, Camilletti, Diletti, Montenovo, Mangiaterra, Cardinali, Natali, Maringolo, Carciofi, viola, Calcabrini, Monti. All. Donati

SERRALTA: Principi, Gouveia Gustavo, Dialuce, Paciaroni, Stacchiotti, Liuti, Suarez, Bonci, Nardi, Piccinini, Tibaldi, Borioni. All. Riccio

ARBITRO: Salvucci di Macerata

Roberto Pellegrino