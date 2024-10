Giornate Fai d’autunno: visita alla chiesa di Santa Chiara e all’Istituto Bambin Gesù

San Severino si prepara ad accogliere le Giornate Fai d’autunno in programma domenica 13 ottobre. Sarà un’occasione imperdibile per scoprire luoghi storici e artistici di notevole rilievo che, per l’occasione, apriranno le loro porte al pubblico.

L’iniziativa, organizzata dal Fondo per l’ambiente italiano con il patrocinio del Comune, offrirà la possibilità di partecipare a visite guidate che si terranno in due turni: alle ore 11 e alle ore 16, con ritrovo presso il piazzale Smeducci al Castello al monte.

Da lì i visitatori saranno condotti alla scoperta di due importanti siti: la chiesa del convento delle Clarisse, recentemente riaperta dopo un importante restauro, e l’Istituto delle Suore convittrici del Bambin Gesù, un gioiello architettonico risalente al XVIII secolo. Qui i partecipanti potranno ammirare opere d’arte come le preziose tele settecentesche e conoscere più da vicino la storia dell’ordine religioso che lo abita.

L’assessore alla Cultura, professoressa Vanna Bianconi, sottolinea: “Questo evento rappresenta un’opportunità unica per riscoprire e valorizzare un patrimonio culturale troppo spesso dimenticato. Le Giornate Fai ci permettono di mettere in luce la ricchezza artistica e spirituale che caratterizza San Severino, città ricca anche di santuari e monasteri”.

Le Giornate Fai sono una manifestazione che, ogni anno, accende i riflettori su luoghi di rara bellezza e valore storico in tutta Italia, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio.