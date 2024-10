L’Istituto “Bambin Gesù” festeggia le eccellenze dei suoi liceali

L’Istituto “Bambin Gesù” si congratula con i suoi studenti e studentesse del V anno del Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze umane per l’ottima prestazione conferita nella giornata di domenica 13 ottobre in occasione della Giornata Fai di autunno, nelle vesti di “Ciceroni per un giorno”, e in particolare per il conseguimento delle certificazioni nella lingua inglese da parte degli studenti Mattia Vitali e Tommaso Riatti Scattolini.

Gli studenti e le studentesse coinvolti nella Giornata Fai sono stati Carlotta Siroti, Caterina Cesari, Caterina Silvetti, Mattia Vitali, Tommaso Riatti Scattolini, Kyril Prudnukan, Niccolò Bartoloni, Frida Francucci, Anita Taddei, Sofia Santangelo, Beatrice Falconi, Lucia Cruciani. In una giornata importante per la valorizzazione del nostro territorio e delle bellezze artistiche e paesaggistiche della nostra città, i ragazzi e ragazze del “Bambin Gesù” si sono messi ancora una volta in gioco, rivelandosi delle guide eccellenti, dimostrando conoscenze e competenze che non sono certamente così scontate nelle giovani generazioni. Un ringraziamento va tributato anche alla loro insegnante di Arte, la professoressa Shura Oyarce Yuzzelli, che li ha preparati e sostenuti con grande competenza e determinazione.

Complimenti vivissimi, e ulteriori, agli studenti Mattia Vitali e Tommaso Riatti Scattolini, che hanno superato gli esami per la certificazione nella lingua inglese alla fine del IV anno, con ottimi risultati, che tuttavia sono pervenuti solo durante l’estate.

L’alunno Mattia Vitali ha effettuato l’esame First Certificate (Cambridge Esol), presso l’Università di Camerino.

Lo studente Tommaso Riatti Scattolini ha svolto l’esame First Certificate (Cambridge Esol), presso il centro Cambridge dell’Università di Macerata, livello B2 del Common European Framework.

Per i due studenti questo sarà solo un primo step del percorso di studio della lingua inglese, che intendono portare avanti nel presente anno scolastico, con impegno e responsabilità, supportati dalla professionalità e dedizione della loro professoressa, Alessandra Lopedota.

D. C.