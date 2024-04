Ad aprile è stata l’associazione Palio dei castelli a offrire i ceri al santo patrono

Domenica 7 aprile ad offrire i ceri al santo patrono è stata una delegazione dell’associazione Palio dei Castelli, guidata dalla presidentessa Graziella Sparvoli, con lo stendardo al seguito.

Come di consueto al termine della messa delle ore undici, presso la Basilica di San Lorenzo, il cesto contenente i ceri è stato deposto presso l’urna contenente le reliquie di san Severino, è stata letta la formula dell’offerta e infine è stata recitata la preghiera al santo.

Siamo quasi arrivati così al giro di boa, prima delle manifestazioni estive che si svolgeranno nel mese di giugno. Poi riprenderà il giro degli appuntamenti mensili da parte di castelli, rioni e quartieri.

L’associazione Palio dei castelli collabora con la parrocchia di San Lorenzo per l’organizzazione di questa iniziativa, per prolungare nel tempo l’incontro di devozione del popolo settempedano con il santo patrono e anche, come già detto altre volte, per ricordare don Edoardo Ricevuti che aveva desiderato che questo appuntamento mensile venisse portato avanti.