Si è spento a Pavia il dottor Mauro Stronati, illustre pediatra e neonatologo

Mauro Stronati, illustre pediatra e neonatologo, è scomparso a Pavia il 10 gennaio 2024. Aveva da poco compiuto 75 anni. Con lui, la Neonatologia italiana perde uno dei suoi punti di riferimento di maggior spicco e di più alto profilo.

Mauro Stronati, originario di San Severino e rimasto sempre legato al suo paese, dopo il liceo e la laurea in Medicina a Perugia, aveva percorso tutte le tappe della Neonatologia in Italia. Con un gruppo di giovani pediatri, intorno a Giorgio Rondini, aveva contribuito alla nascita e allo sviluppo della Neonatologia e della Terapia intensiva neonatale al Policlinico San Matteo di Pavia. In Lombardia aveva continuato a svolgere negli anni tutte le sue attività assistenziali e le sue funzioni, dirigendo la Neonatologia e Terapia intensiva neonatale prima a Mantova e poi al San Matteo di Pavia, ove a lungo era stato a capo anche del Dipartimento Materno-Infantile.

Profondamente inserito nel tessuto sanitario e civile lombardo, nel cuore aveva sempre le sue origini marchigiane, di cui andava fiero.

“Negli anni – scrive Giovanni Corsello sul sito della Società italiana di Pediatria – aveva mantenuto immutato il suo spirito giovanile, un entusiasmo contagioso che lo spingeva ad affrontare con coraggio e passione tutte le sfide che gli stavano di fronte. Con questo spirito aveva partecipato alla vita e alle attività della Società italiana di Neonatologia, di cui era stato presidente dal 2015 al 2018, dopo essere stato a lungo consigliere nazionale prima e vicepresidente. Nella Società italiana di Pediatria era stato componente del Consiglio direttivo ed Editor per l’area neonatologica di Italian Journal of Pediatrics, distinguendosi per l’impegno, la dedizione e la competenza.

Aveva fondato e promosso sul piano assistenziale e scientifico l’infettivologia neonatale in Italia, costruendo una rete di esperti e specialisti in grado di competere con le più avanzate realtà scientifiche anche a livello internazionale. Tanti e di grande rilevanza sono stati i suoi lavori, le sue relazioni ai congressi e le sue pubblicazioni, spesso multicentriche e frutto di collaborazioni con i più avanzati centri di ricerca in ambito neonatologico ed infettivologico. Era sempre molto attento alla qualità dei metodi e dei risultati nelle sue attività scientifiche ed editoriali.

Generoso e sempre disponibile con tutti, aveva molti amici tra i pediatri e i neonatologi in tutta Italia, sia ospedalieri sia universitari. “Parlarne con Mauro” per tanti era diventata una regola e una via d’uscita di fronte a problemi e difficoltà.

Caro Mauro, ci mancheranno tante cose della tua esperienza e della tua umanità: i sorrisi, le parole, i consigli, le critiche. Il tuo esempio resterà nel tempo come un prezioso patrimonio di valori positivi da ricordare e da trasmettere ai giovani”.

Nel 2015 – come riferito – il dottor Stronati venne eletto anche presidente della Società italiana di neonatologia. In questa veste, nel dicembre del 2016 – all’indomani del terremoto – Mauro Stronati tornò proprio nella “sua” San Severino per consegnare al sindaco Rosa Piermattei oltre 10 mila euro che erano stati raccolti spontaneamente (grazie anche al contributo della “Biomedia”) in occasione dell’annuale Congresso nazionale della Società italiana di neonatologia che si era appena svolto a Napoli sotto la sua presidenza.

In quella circostanza il sindaco settempedano disse che pure quei fondi sarebbero stati destinati alla realizzazione della nuova scuola di via D’Alessandro, poi inaugurata nel settembre del 2018 dall’allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

I funerali del dottor Stronati saranno celebrati domani (sabato 13 gennaio 2024) a Pavia. Il feretro sarà poi trasferito a San Severino dove alle ore 10 di lunedì (15 gennaio) si terrà una celebrazione religiosa nella chiesa di san Domenico. Poi la salma verrà tumulata nel cimitero settempedano di San Michele.