«La ricordo come collega, quando frequentavamo i corsi di abilitazione a Macerata. Era felice, solare. Oggi vivo un momento di vera commozione, se mi consentite allegra, come veramente era lei».

La vice sindaco ed ex dirigente dell’Istituto comprensivo Tacchi Venturi, Vanna Bianconi, ha omaggiato la memoria della maestra Cristina Giacanella con lo spirito che la caratterizzava.

In occasione dell’assegnazione delle sei borse di studio ai ragazzi che hanno conseguito il 10 e lode al termine del trascorso anno scolastico la figlia della maestra Cristina, Gaia Grandinetti, intervenuta con il consorte e la zia Antonella in luogo del papà Fabrizio, indisposto, ha sottolineato l’importanza «dell’impegno dei ragazzi, che ha consentito ai migliori sei dello scorso anno di conseguire la borsa di studio e soprattutto suggerito quel culto del sacrificio per ottenere qualcosa a cui si tiene veramente che sarà utile in futuro ai ragazzi premiati oggi e che era tanto caso a mia madre». Tra un graditissimo brano dell’orchestra del musicale dell’istituto e l’altro, con la consueta regia degli insegnanti di strumento Vincenzo Correnti, Magdalena Fontana, Gloria Frontini e Joseph Clementi ed il ricordo della maestra come amica della collega Claudia Cassandrini, il dirigente scolastico Sandro Luciani ha al termine del suggestivo pomeriggio consegnato le pergamene attestanti il premio in denaro che si sono meritati per il massimo impegno profuso al termine dello scorso anno scolastico: Riccardo Corna, Eleonora Grillone, Giulia Palazzesi, Giada Salvatori, Camilla Sparvoli ed Agnese Verdinelli. Luciani, con il plauso della vice sindaco che ha avuto sempre a cuore l’eccellente settore della scuola settempedana, ha altresì annunciato la partecipazione del Venturi alla progettualità per attingere i fondi del Pnrr che verrebbero destinati al potenziamento del musicale.

Lu.Mus.