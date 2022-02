Covid: 135 “positivi” a San Severino. Intanto in ospedale…

Ancora in discesa il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: 11 degenti in meno nell’ultima giornata. Restano ricoverate nelle strutture marchigiane 249 persone di cui 27 in Terapia intensiva (-2), 52 in Semintensiva (-7) e 170 in reparti non intensivi (-2). Fra quest’ultimi ci sono anche i pazienti che occupano i 18 posti letto al terzo piano dell’ospedale di San Severino.

Secondo i dati della Regione, nell’ultima giornata 1.579 sono stati i casi positivi e 3 le persone decedute, tutte con patologie pregresse: si tratta di un 69enne di Senigallia (Ancona), di una 85enne di Corridonia (Macerata) e di un 88enne di Ascoli Piceno); il totale regionale sale a 3.581.

Il totale di positivi (isolati più ricoverati) resta sostanzialmente stabile (23.049; +4) mentre gli isolati a domicilio per “contatto” calano a 20.747 (-559); i guariti/dimessi sono 297.332 (1.572).

A San Severino, alla data odierna del 25 febbraio, i casi positivi sono 135; a loro si sommano 40 persone in quarantena.

Tra questi casi positivi ci sarebbero anche un medico in servizio all’ospedale “Bartolomeo Eustachio” assieme ad alcuni infermieri e operatori sanitari della struttura. La notizia non viene confermata dall’Asur, ma nella giornata odierna tutto il personale sarebbe stato sottoposto a tampone antiCovid.

La situazione, dunque, resta molto delicata all’interno dell’ospedale settempedano. Ma nessuno ne parla. I dipendenti hanno l’obbligo del silenzio nei confronti della stampa e attorno al nuovo reparto Covid – e sul futuro del nostro “Bartolomeo” – è calata una preoccupante cortina di fumo.

In compenso, da qualche giorno ormai, è stato riaperto il bar, seppur con orario ridotto rispetto alla precedente gestione.