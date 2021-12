Per lavori di riparazione della rete idrica da parte dell’azienda municipalizzata Assem Spa, martedì 28 dicembre dalle ore 8 e fino al termine delle opere previste, che potrebbero protrarsi fino a mercoledì 29 dicembre, è stata disposta la chiusura di via Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra via Giacomo Leopardi e via Alessandro Manzoni. Il personale di Assem Spa predisporrà in loco la relativa segnaletica.