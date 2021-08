Risalgono i casi Covid anche a San Severino, ora sono 23

Negli ultimi giorni sono saliti i casi di Covid anche a San Severino. Secondo quanto riporta il sito della Regione i positivi residenti nel nostro Comune sono oggi – domenica 1 agosto – ben 23. Altre dieci persone sono in quarantena.

Nelle Marche l’incidenza dei positivi è salita al 6,7% e, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 126, di cui 28 nel Maceratese. Il tasso cumulativo ora supera i 55 contagi ogni 100 mila abitanti. Dunque, superiore ai 50 casi ogni 100 mila abitanti. Pertanto, se la curva dovesse continuare a salire, le Marche – per restare in zona bianca – devono sperare in un tasso di occupazione dei posti letto nei reparti Covid uguale o inferiore al 15% e un tasso di occupazione delle terapie intensive pari o inferiore al 10%. Questo in base all’ultimo Decreto del Governo.