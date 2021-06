Summer Camp in villa: 5 giorni di full immersion in Inglese

Questo lungo periodo di reclusione ha toccato nel profondo tutti noi, chiusi in casa, senza svaghi e spesso lontani dagli affetti. Ma ora, anche grazie alla campagna vaccinale, quei tristi giorni sono ormai alle spalle e stiamo rientrando lentamente nella routine di tutti i giorni, tra mille impegni e sognando le vacanze. C’è però una categoria per cui non è così semplice ripartire, che è stata colpita in maniera pesante dal lockdown, senza quasi comprenderlo: i bambini.

Costretti lontano dagli amici e a stare tante ore dietro uno schermo tra Dad e videochiamate. Per questo Movimondo si è impegnata anche per i più piccoli, cercando una soluzione sicura, istruttiva e divertente. “Da anni – scrivono i responsabili – la nostra agenzia di viaggi organizza vacanze studio all’estero per migliorare la lingua, ma anche per far vivere nuove esperienze. Poi l’anno scorso, una nuova idea: “E se portassimo questa bellissima esperienza qui, a San Severino Marche?”. I bambini per primi ne sono stati entusiasti. Così quest’anno faremo lo stesso…anzi di più!”.

“Il Summer Camp 2021 consiste in un’opportunità unica, un’esperienza di cinque giorni full immersion in lingua inglese per i vostri bambini e ragazzi a due passi da San Severino – spiegano i promotori -. I partecipanti avranno la possibilità di migliorare le loro conoscenze linguistiche sempre seguiti dai nostri insegnanti madrelingua altamente qualificati e da personale dedicato per vivere una settimana divertente e stimolante. Il tutto in una magnifica villa privata con piscina immersa nello splendido scenario della campagna marchigiana, poco distante da San Severino. Abbiamo selezionato la nostra villa a Parolito per la sua grande piscina, le sconfinate aree esterne e gli ampi spazi interni, così da poter garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza”.

Il bellissimo casale che ospita il Camp La piscina della villa Un gruppo di bambini della passata edizione





Ma vediamo nel dettaglio come è organizzato.

Tutte le attività saranno tenute in lingua inglese, come una vera e propria esperienza full immersion. Il primo giorno i partecipanti verranno suddivisi in base al proprio livello di inglese, in modo che siano adeguatamente stimolati e che l’esperienza sia alla loro portata.

Il Summer Camp 2021 ha la durata di 3 settimane. Le prime due, dal 14 al 18 e dal 21 al 25 giugno, sono dedicate ai bambini tra gli 8 e gli 11 anni di età. L’ultima settimana invece, dal 28 giugno al 2 luglio, è per i teenagers dai 12 ai 16 anni.

Le attività del Camp saranno organizzate suddividendo i partecipanti in piccoli gruppi (al massimo 7 bambini), tenute all’aperto (tranne in caso di maltempo) e durante l’insegnamento della lingua inglese ogni ragazzo sarà distanziato dal compagno di almeno 1 metro.

Durante le attività sportive e giochi in cui non potrà essere garantita la distanza minima di un metro, i bambini indosseranno la mascherina protettiva di tipo chirurgico. Per l’accesso in piscina saranno organizzati dei piccoli gruppi accompagnati sempre da un tutor.

In diversi punti strategici della struttura ci saranno sempre a disposizione erogatori di gel disinfettante.

Gli educatori indosseranno sempre mascherine protettive e tutti i giorni verrà rilevata la temperatura corporea sia ai ragazzi che agli educatori.

Per il nostro English Summer Camp in villa abbiamo scelto insegnanti madrelingua inglese della scuola di inglese The English Study Centre di San Severino.

Tutte le attività saranno proposte sotto forma di gioco, per far divertire tutti, socializzare, e a contatto con la natura.

Oltre alle lezioni di inglese saranno proposte due interessantissime attività per stimolare sia il corpo che la mente: i workshop artistici e le lezioni di CrossFit® kids!

Insieme all’artista Shura Oyarce Yuzzelli i bambini e i ragazzi potranno imparare a conoscere Dante Alighieri: quest’anno, nel 700 anniversario dalla sua morte, i laboratori saranno concentrati sulla figura del Sommo Poeta in modo da presentarlo in maniera nuova e stimolante. I bambini si concentreranno sull’utilizzo di ciò che la natura offre (come sassolini, foglie, rami, argilla…) e sul ri-uso creativo di vecchi materiali. I teenagers invece potranno approcciarsi a Dante esprimendo la loro creatività con graffiti, dipinti e creazioni artistiche.

Dopo tante settimane di vita chiusi in casa davanti a televisori, tablet e smartphone siamo convinti dell’importanza di far tornare a vivere i nostri figli, di farli ricominciare a divertirsi con momenti ricreativi e di aggregazione all’aria aperta, tutto rigorosamente in sicurezza.

Un’altra cosa che ci siamo domandati è stata “In quanti non hanno potuto allenarsi o continuare a svolgere un’attività sportiva?”.

All’English Summer camp 2021 i bambini e i ragazzi, divisi in piccoli gruppi, potranno utilizzare la piscina sotto l’attento controllo degli educatori. Ma non solo! Quest’anno arriva il CrossFit® kids!

Un trainer certificato seguirà i ragazzi durante le attività sportive, creando percorsi e movimenti, anche in piscina, su misura di ognuno per stimolare l’apprendimento di nuove abilità motorie, puntando alla socializzazione e al rispetto degli altri.

Il ricco programma di attività permetterà ai ragazzi di trascorrere un’esperienza all’insegna del divertimento, dello sport e dell’apprendimento della lingua inglese e sarà tanta la voglia di conoscersi e di stare di nuovo insieme… Insomma si chiama Summer Camp, ma è molto di più!”.