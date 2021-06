Linea telefonica tranciata: ‘361’ interrotta, danno ingente

Un camion con un carico piuttosto alto o forse un mezzo agricolo ha abbattuto un palo della linea telefonica lungo la “361 – Septempedana” all’altezza del doppio incrocio con la nuova zona industriale di Taccoli, da un lato, e della strada per Granali, dall’altro. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 5 giugno, per un danno di diverse migliaia di euro. Del responsabile neppure l’ombra.

Caduto un palo, altri sono venuti giù, piegandosi pericolosamente sulle sedi stradali, tanto che sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia locale, che hanno disciplinato la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale da parte dei Vigili del fuoco, prontamente allertati.

Sul posto anche i carabinieri di San Severino.

L’incidente ha interrotto le comunicazioni in un’ampia zona circostante. I tecnici della Tim sono subito intervenuti per riparare la linea, ma occorreranno altri lavori per ripristinare appieno il servizio con il ricambio dei fili di rame tranciati. E’ stata data priorità alla sostituzione della fibra ottica danneggiata, che pure viaggia appoggiata a quei resistenti cavi per collegare la centrale di San Severino a un’importante sottostazione di Rocchetta.