Fine anno scolastico: licei camerti salutano i neopensionati

L’anno scolastico volge al termine ed è tempo di saluti ai licei Costanza Varano di Camerino, dove diversi lavoratori, tra docenti e personale Ata hanno raggiunto il meritato traguardo del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Oggi, venerdì 28 maggio, si sono ritrovati per un breve saluto da parte dei vertici scolastici coloro che, tra qualche settimana, andranno a godersi una nuova fase della loro vita tutta da scoprire, dopo tanti anni dedicati al lavoro, condotto in modo impeccabile, con grande disponibilità umana, competenza e professionalità, come hanno ricordato i loro colleghi.

Sono ai saluti finali le docenti Maria Pierandrei, Letizia Ribichini, Gabriella Gagliardi, Simonetta Mosciatti, Maria Antonietta Lana, Luana Ciccolini, la Dsga Mariella Cambriani, tra il personale Ata Francesco Panichelli e Lucia Mariotti. A tutti loro, l’intera comunità scolastica dei licei di Camerino, a partire dal dirigente scolastico Francesco Rosati, ha voluto esprimere i migliori auguri per questo traguardo raggiunto dopo una lunga ed intensa carriera scolastica, per un futuro ricco di serenità e gioia per tutti.