Come ogni venerdì, al termine del vertice tra Cts e Ministero della Salute, vengono comunicati i dati che collocano le regioni nelle varie fasce di rischio. Il Ministro Roberto Speranza ha così confermato al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che le Marche restano in zona gialla per un’altra settimana.

Il presidente Acquaroli raccomanda “la massima prudenza” per evitare il rischio di una nuova ondata di contagi.