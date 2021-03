Vaccinazioni alla Sala Italia: oggi c’era solo l’AstraZeneca

Stamattina sono proseguite nella Sala Italia le vaccinazioni contro il Covid-19. Era però disponibile soltanto il vaccino AstraZeneca, non c’erano dosi di Pfizer o Moderna. Di conseguenza gli Over80, che si erano precedentemente prenotati per la seduta odierna, hanno dovuto prendere un nuovo appuntamento per i giorni a seguire.

La mancanza del vaccino Pfizer o Moderna a loro riservato va spiegata forse con la carenza di dosi a disposizione della Regione Marche, anche in relazione al fatto che da domani (sabato 13 marzo) scatterà la somministrazione del “richiamo” a chi ha già ricevuto – tre settimane fa – la prima inoculazione.

Vedremo quindi, domani mattina, all’Italia quali e quante saranno le fiale disponibili per gli Over80 e per coloro che attendono la seconda dose.

Per quanto riguarda invece AstraZeneca, dopo il ritiro del lotto ABV2856, che comunque nell’hub di San Severino non era stato utilizzato, alcuni dei dipendenti della Scuola che oggi erano in lista per la vaccinazione hanno preferito non farla, intimoriti dalla situazione venutasi a creare in queste ore.