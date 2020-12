Babbo Natale porta doni a casa di tutti i bambini di Cesolo

Quest’anno a Cesolo saltano a causa dell’emergenza-Covid i tradizionali appuntamenti del Natale come la Mostra itinerante dei presepi e il concorso “Un presepe in ogni casa”. Inoltre, non verrà celebrata, come altrove, la messa di mezzanotte. E, purtroppo per i più piccoli, che l’attendevano da tempo, non arriverà neppure la Befana – il 6 gennaio – a portare regalini e caramelle ai bimbi da 0 a 10 anni.

E così ci ha pensato Babbo Natale a rallegrare un po’ il clima prenatalizio, facendosi letteralmente in tre per strappare un sorriso ai bambini della frazione.

Un terzetto di volontari, infatti, vestiti da Babbo Natale hanno suonato oggi, domenica 20 dicembre, ai campanelli di ogni abitazione di Cesolo portando in dono regalini per i più piccini. Una bella iniziativa, “baciata” anche dal sole tiepido d’inizio inverno.

Intanto, nella piazzetta della chiesa parrocchiale i volontari del Comitato hanno allestito un presepe e un albero di Natale per far sentire a tutti il clima delle festività di fine anno e, poi, si sono adoperati anche in Piazza del Popolo collaborando con la Pro loco e l’Amministrazione comunale per l’allestimento della Natività sopra l’ovale cittadino.

Dando notizia di tutto ciò, il Direttivo dell’associazione Pro Cesolo coglie l’occasione per augurare a tutti, in particolar modo agli ospiti della Casa di riposo, un Buon Natale.