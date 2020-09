Settempeda, 5 reti nel secondo test a tutto campo col Sarnano

Ad una settimana dal primo test la Settempeda affronta il secondo allenamento a tutto campo ospitando il Sarnano (Seconda Categoria). Il risultato premia i biancorossi che si impongono con un largo 5-1 dopo che la prima frazione si era conclusa a reti bianche. Una Settempeda meno brillante rispetto al primo impegno con il Potenza Picena e che ha fatto fatica nel primo tempo a costruire azioni degne di nota che sono, invece, arrivate nella ripresa quando si è visto molto di più e quando ci sono state le indicazioni migliori soprattutto per merito dei giovani juniores che hanno brillato contribuendo al rotondo punteggio finale.

La cronaca

C’è il Sarnano del tecnico settempedano Mauro Borioni (papà di capitan Jacopo, oggi assente insieme a molti altri compagni) a fare da sparring partner ai biancorossi di Ruggeri che vanno in campo per il secondo allenamento undici contro undici del precampionato. L’allenatore della Settempeda manda in campo ancora una volta una formazione formata da titolari e ragazzi della juniores anche per via delle numerose defezioni. Primo tempo equilibrato con ospiti organizzati e compatti che fermano al meglio le trame dei locali che non riescono a trovare varchi con la conseguenza che i tiri in porta sono davvero pochissimi. Una Settempeda apparsa un po’ statica e poco reattiva e questo ha favorito gli ospiti mai veramente in difficoltà. Pronti via e Ibii sfrutta una svista degli avversari per andare al tiro. Sinistro contro il palo. Le prime vere azioni da annotare per i locali arrivano nel finale di frazione: Capenti ci prova dalla distanza con presa a terra di Pennesi; Marasca fa tutto da solo sulla sinistra con scatto fino a fondo campo, sterzata verso il centro e tiro a mezza altezza respinto dal portiere.

Il secondo tempo parte con i soliti numerosi cambi: nove undicesimi sono i neo entrati nella Settempeda; quattro quelli fra gli ospiti. La gara, però, da subito sembra diversa per ritmi e convinzione e questi sono aspetti messi in mostra dai biancorossi trascinati dalla verve dei più giovani. Passano appena tre minuti e il risultato cambia. Grande scatto di Rocci che affonda sulla sinistra e, dopo aver saltato due avversari, mette in area un cross rasoterra che Mariselli spinge in porta da pochi passi chiudendo sul secondo palo. 1-0. Al 10’ punizione dalla lunga distanza di Broglia che costringe Pennesi alla parata in tuffo. Al 21’ altro calcio piazzato, stavolta di Montanari, che Pennesi accompagna in corner. Sugli sviluppi dell’azione un tiro cross di Broglia rimbalza sulla traversa. Poco dopo ci prova Rocci con un diagonale largo di poco. Al 24’ è lo stesso Rocci ad iniziare l’azione da destra conclusa con un passaggio a centro area che Pierandrei prolunga di tacco per Farroni che calcia in corsa. Rasoterra deviato che termina sul montante. Il raddoppio biancorosso è nell’aria e giunge al termine di una pregevole trama in velocità: Broglia allarga verso sinistra, Panicari (subentrato a Mariselli) mette subito in mezzo dove Pierandrei arriva in corsa insaccando di piatto. 2-0. Al 31’ ecco il tris. Montanari manda una punizione in porta con il neo entrato Ziberi che non trattiene in tuffo la sfera che viene raccolta da Panicari che non sbaglia il comodo tocco. 3-0. Il Sarnano accorcia le distanze sfruttando un errato controllo di Broglia che permette a Millozzi di segnare con un bel pallonetto. 3-1. La Settempeda non si ferma e attacca trovando nel finale altri due gol che sanciscono il punteggio definitivo. Il quarto del pomeriggio è tutto merito di Pierandrei che aggira il difensore, entra in area e piazza il destro a fil di palo. La quinta e ultima rete arriva su rigore. Discesa sulla sinistra di Panicari che calcia in porta. Ziberi respinge corto con Pierandrei che prende palla, ma viene messo giù da un avversario. Penalty trasformato da Broglia che mette nell’angolino.

Il tabellino

SETTEMPEDA – SARNANO 5-1

Marcatori: st 3’ Mariselli, 27’ Pierandrei, 31’ Panicari, 37’ Millozzi, 38’ Pierandrei, 40’ Broglia su rigore

SETTEMPEDA PT: Caracci, Mariselli, Montanari, Minnucci, Forresi, Galuppa, Orlandani, Rossi, Capenti, Marasca, Falistocco.

SETTEMPEDA ST: Palazzetti, Vicomandi, Montanari, Crescenzi, Latini, Rocci, Dedja, Pierandrei, Farroni, Mariselli (12′ Panicari), Broglia. All. Ruggeri

SARNANO: Pennesi (29’ st Ziberi), Gentilucci, Sebastiani, Ferrero (1’st Lombardi), Tassi, Conforti (10’st Piergentili), Ibii, Zega, Dembelè (1’ st Marcoaldi F.), Marcoaldi S.(Miliozzi), Carducci (1’ st Ruggeri). All. Borioni

Roberto Pellegrino