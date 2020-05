‘Ripristinare il Pronto soccorso’: mozione di Zura in Regione

“Poiché con l’arrivo di questa pandemia sono stati sconvolti tutti i servizi quotidiani ospedalieri e all’ospedale “Bartolomeo Eustachio” di San Severino, pur non essendo stato assegnato un reparto Covid, è toccata la sorte di essere punto di riferimento per tutte le quotidianità della provincia, credo che sia necessario attrezzare la struttura di un Pronto soccorso a tutti gli effetti, peraltro baricentrico nella provincia. Il “Punto di primo intervento”, alla luce di quanto è accaduto, non riesce ad assolvere alle sue funzioni in questo nuovo contesto”.

E’ il succo della mozione presentata in Regione dai consiglieri regionali Luigi Zura Puntaroni e Sandro Zaffiri per impegnare il presidente Luca Ceriscioli e la Giunta delle Marche a prevedere presso l’ospedale settempedano “la riapertura del Pronto soccorso, con la dotazione del personale necessario e di un’ambulanza medicalizzata 24 ore su 24, al fine di rispondere alle urgenze ed emergenze non solo della città, ma anche di una vasta area particolarmente disagiata dell’entroterra maceratese, caratterizzata anche dalla mancanza di una viabilità adeguata”.

Nella mozione Zura Puntaroni e Zaffiri sottolineano come pure il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, abbia scritto più volte ai vertici dell’Asur Marche per chiedere questo provvedimento, evidenziando la necessità di avere un’unità operativa in grado di far frante ai casi di emergenza e con spazi per la breve osservazione dove verrebbero prestate le prime cura in tutti i casi di urgenza ed emergenza, come traumi o infarti. E dove si dovrebbe accedere in modalità di ricovero urgente, così che l’ospedale di San Severino possa diventare un presidio “no Covid” completo dove ricevere la necessaria assistenza.