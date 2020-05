Post terremoto: entro il 17 maggio le domande per il “Cas”

Il Comune di San Severino sta procedendo al pagamento del Cas (Contributo per l’autonoma sistemazione) del mese di marzo. Sono 562 i nuclei familiari destinatari del contributo che ammonta a 414.935 euro. L’ufficio Servizi alla persona intanto ricorda che il 17 maggio scade la presentazione delle nuove domande relative al Cas stesso.

Nel frattempo il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dell’Ordinanza con cui – a seguito del terremoto 2016 – aveva dichiarato non utilizzabile un’abitazione, con accessorio e magazzino, in vicolo dei Lumi, nel centro urbano. A seguito dei lavori di ricostruzione, finanziati facendo ricorso al cosiddetto Sisma bonus, l’immobile è tornato di nuovo in uso ai proprietari.

Ritorno alla normalità anche per i residenti in un’abitazione su più livelli in località Pitino. Pure in questo caso il primo cittadino settempedano ha revocato l’Ordinanza con la quale aveva dichiarato non utilizzabile l’immobile che, nel frattempo, è stato interessato da lavori di riparazione del danno e rafforzamento localizzato grazie a un finanziamento pubblico per un importo complessivo pari a 120 mila euro.