Il giorno speciale di Rita e Giordano, sposi da cinquant’anni

Rita Fianchini e Giordano Pasquarella festeggiano oggi cinquanta anni di matrimonio. Dissero il loro “sì” davanti al Signore il 19 aprile del 1970 a Fiastra, paese d’origine della sposa.

Si sono conosciuti giovanissimi – lei 14 anni, lui 17 – e all’inizio Giordano andava a trovarla a casa sua con una Moto Guzzi. “Poesia” d’altri tempi! E quell’amore dalle radici così forti li ha fatti stare insieme, l’uno accanto all’altra, per mezzo secolo di vita. Una bella coppia, unita, che oggi risiede all’Uvaiolo in una casa sempre aperta per grandi “abbuffate” fra amici e parenti.

In gioventù Giordano si è arruolato nei Carabinieri (tanto che ora fa parte della locale Associazione dell’Arma) e, dopo qualche anno, è andato a lavorare in Comune, dove è rimasto fino alla pensione. Rita, invece, è stata per un po’ alle dipendenze di un’azienda e poi ha deciso di dedicarsi solo alla sua famiglia, ai figli Luca e Daniela, ai nipoti Paolo e Tommaso.

Oggi, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, la festa è rimandata! Rita e Giordano brinderanno alle “nozze d’oro” in un altro momento, circondati dall’affetto di familiari, parenti e amici.

Questo pensiero sul Settempedano però vuole essere una piccola sorpresa da parte dei figli Daniela e Luca per ricordare il felice anniversario dei loro genitori. E allora… Auguriiii!!