“Nutriamo il movimento”: convegno su alimentazione, attività fisica e benessere

Trovare il giusto equilibrio psicofisico non è una formula magica, ma il risultato di scelte quotidiane informate, sane abitudini e consapevolezza. Per rispondere a una richiesta sempre più diffusa di salute e prevenzione, la comunità di San Severino si appresta a ospitare un evento di assoluto rilievo.

Sabato 24 ottobre, dalle ore 18.30, il cineteatro Italia farà da sfondo all’evento “Nutriamo il movimento: verso uno stile di vita attivo, consapevole e orientato al benessere”. Si tratta di un convegno pubblico nato con l’obiettivo di fornire alla cittadinanza una vera e propria formazione per

migliorare la qualità della propria vita.

A differenza dei classici appuntamenti accademici settoriali, questo incontro si caratterizza per una spiccata impronta inclusiva ed è aperto a tutta la cittadinanza. Gli organizzatori tengono a sottolineare che la conferenza non è pensata soltanto per gli atleti professionisti o per chi già pratica regolarmente attività sportiva. Al contrario, il focus è rivolto in particolar modo a chi desidera combattere la sedentarietà, diventare più attivo nella propria quotidianità, iniziando a prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, in modo concreto.

L’intento cardine delle relazioni che si susseguiranno sul palco è quello di offrire spunti pratici e strumenti applicabili sin da subito, focalizzandosi su tre pilastri interconnessi: il movimento fisico, la corretta alimentazione e il ruolo strategico dell’integrazione.

L’evento mira a far comprendere come la combinazione sinergica di questi elementi possa fare la differenza nel preservare la salute a lungo termine. Il vero punto di forza e valore aggiunto della manifestazione risiede nel suo approccio multidisciplinare. Per l’occasione saliranno in cattedra tre stimati professionisti della salute e della cura della persona, ciascuno portatore di un bagaglio di competenze: Marco Piattoni, che unisce alla solida esperienza sul campo come personal trainer la delicatezza e la precisione del suo background da infermiere; Elisa Pelati, dietista e nutrizionista attenta a coniugare l’equilibrio biochimico degli alimenti con il piacere della tavola; Luca Menotti, noto e stimato farmacista presso la Farmacia Kaczmarek

di San Severino.

L’interazione tra queste tre figure permetterà di analizzare le tematiche da differenti prospettive, garantendo risposte complete, ricche di sfaccettature differenti. La filosofia dell’incontro ruota attorno a un concetto fondamentale: non esistono ricette universali, ma indicazioni utili, flessibili e accessibili a chiunque, formulate sempre nel pieno rispetto delle esigenze individuali e del personale punto di partenza di ciascun partecipante.

A tessere le fila della serata, stimolando il dibattito, sarà il giornalista Mauro Grespini che in veste di moderatore guiderà gli interventi dei relatori per poi dare ampio spazio alla seconda parte dell’incontro dedicata alle domande del pubblico e al confronto con la platea.

L’alto valore sociale e scientifico dell’iniziativa ha trovato l’appoggio delle istituzioni locali, ottenendo il patrocinio del Comune di San Severino. La macchina organizzativa è il frutto di una collaborazione che vede fare squadra l’associazione Help Salute e Famiglia Odv, lo studio professionale della Dottoressa Elisa Pelati e la Farmacia Kaczmarek. Nel segno della massima divulgazione, l’ingresso al cineteatro Italia sarà completamente gratuito. Tuttavia l’organizzazione raccomanda di effettuare la prenotazione per assicurarsi il posto in sala attraverso la piattaforma web www.eventbrite.it oppure contattando il numero 350 180 4334.

Maria Cicconi