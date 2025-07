Teatri Sanseverino presentano prima guida dedicata a Elcito, il “piccolo Tibet delle Marche”

I Teatri di Sanseverino domenica 13 luglio, nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore”, presentano la prima guida turistica dedicata a Elcito, il suggestivo borgo conosciuto come il “Tibet delle Marche”. L’appuntamento è fissato per le ore 21.30 nel suggestivo cortile del palazzo Ex Parteguelfa, in via Lazzarelli al civico numero 41.

Protagonista della serata sarà l’autore del volume, l’architetto e giornalista Luca Maria Cristini, che dialogherà con il pubblico e risponderà alle domande di Francesco Rapaccioni, direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, che guiderà i presenti in un viaggio attraverso la storia, la natura e i misteri di questi luoghi incantevoli.

Il volume, intitolato “Elcito, il piccolo Tibet delle Marche”, è stato pubblicato dall’editore Claudio Ciabochi per la collana “Marche in tasca” e rappresenta una monografia completa su Elcito, l’Abbazia di Valfucina e il pianoro di Canfaito. Il progetto editoriale è stato finanziato dall’Unione montana, organo di gestione della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, come sottolineato nella presentazione firmata dal presidente dell’ente comunitario, Denis Cingolani.

Con le sue 192 pagine, la guida si articola in cinque capitoli, ed esplora il valore storico, naturalistico e antropologico di questi ambienti. Si parte dall’antica Abbazia di Valfucina, di cui restano oggi solo poche testimonianze materiali, per poi passare al “castello inespugnabile” di Elcito, sorto a difesa del monastero. Un’ampia sezione è dedicata al Canfaito e alla sua mirabile faggeta, incluso il celebre “Patriarca”, il faggio più vecchio delle Marche, e alla ricca biodiversità della Riserva naturale. Il volume indaga anche la storia recente, con un focus sulla Resistenza e i combattimenti della guerra di Liberazione che hanno segnato queste valli. L’ultimo capitolo, infine, ristabilisce le antiche relazioni tra Elcito e gli altri castelli e abbazie che circondano il Monte San Vicino.

Durante la presentazione, Cristini svelerà numerose curiosità e novità emerse dalle sue ricerche. Sarà l’occasione per scoprire l’origine del nome “Elcito”, le ragioni dietro l’appellativo “Tibet delle Marche”, e l’affascinante storia della “Fiera dei Garzoni” che nel XIX secolo animava la piazzetta di Elcito. Verranno inoltre illustrate le scoperte relative all’antica viabilità, alle sorgenti e ai toponimi antichi grazie a un cabreo del ‘700, e le ipotesi sulla pianta e le dimensioni originarie della chiesa abbaziale di Valfucina, oggi ridotta a una piccola cappellina rurale. La guida presenta anche il nuovo percorso a tappe “Il Regno di Blu” nel Canfaito e le più importanti specie di funghi rilevate nell’area.

Luca Maria Cristini, architetto e giornalista, è un profondo conoscitore e promotore di questi luoghi. L’ingresso alla presentazione è gratuito.