Comune: selezione (con colloquio) per funzionari tecnici a tempo pieno e determinato

Il Comune di San Severino informa che è indetta una selezione pubblica, per solo colloquio, per l’eventuale assunzione di funzionari tecnici a tempo pieno e determinato – Area funzionari ed elevata qualificazione. La selezione viene effettuata dall’Unione montana per conto dell’Amministrazione locale.

Tra i requisiti specifici per l’ammissione alla selezione figurano l’essere in possesso del diploma di laurea quinquennale/laurea specialistica in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile/architettura o equipollenti e l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma inPA, compilando il relativo modulo online.

Il bando di concorso è pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA (https://www.inpa.gov.it/) e all’Albo pretorio online e nella sezione “Concorsi” del sito internet dell’Unione montana (https://www.umpotenzaesino.it/amministrazione-trasparente/?a=bandi-di-concorso).

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale fino alle ore 23:59 del 15 aprile 2025.

Per eventuali ed ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al seguente numero telefonico 0733 637245 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 o al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@umpotenzaesino.it.