Casa della Comunità, procedono spediti i lavori di realizzazione della struttura

Procedono spediti i lavori di realizzazione della Casa di Comunità, a San Severino, che sta nascendo di fronte all’ospedale “Bartolomeo Eustachio”, finanziata con Fondi Pnrr per un importo di 2.264.000 euro relativo al primo stralcio.

L’opera riguarda la costruzione di un nuovo edificio, che si estende su una superficie di circa 840 metri quadri, ubicato nell’area antistante il distretto sanitario esistente all’interno della proprietà dell’azienda sanitaria maceratese, di cui fa parte anche il presidio ospedaliero.

“Sono state già realizzate le opere di fondazione della Casa di Comunità di San Severino e i lavori proseguono secondo il cronoprogramma di progetto – dichiara il direttore generale dell’azienda sanitaria territoriale di Macerata, Alessandro Marini -. Nel Comune settempedano la struttura rappresenterà anche visibilmente l’integrazione tra ospedale e territorio, da sempre auspicata per offrire alla popolazione un’adeguata presa in carico dei propri bisogni assistenziali. Siamo in piena fase di esecuzione del primo stralcio funzionale”.

Il fabbricato in corso di realizzazione è dotato anche di cortile interno e si sviluppa in un solo piano, il piano terra, dove saranno alloggiate tutte le attività e i servizi dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali. All’interno dell’edificio è prevista la presenza anche del Punto unico di accesso, dei servizi di assistenza domiciliare, infermieristici, di integrazione con i servizi sociali e vi trovano spazio anche i servizi diagnostici di base, la Continuità assistenziale e il punto prelievi.

Queste attività andranno ad implementare e ad integrarsi con i servizi già presenti all’interno del Distretto sanitario esistente. L’edificio avrà una struttura in cemento armato in opera, con una copertura piana dove saranno alloggiati l’impianto fotovoltaico e l’impianto di climatizzazione, che rimarranno contenuti nel solaio e nel parapetto di copertura per minimizzare l’impatto ambientale, considerato che l’area è soggetta a vincolo paesaggistico.

La nuova costruzione sarà in classe energetica “A”, con solo fonti di approvvigionamento elettrico essendo dotata di impianti meccanici a pompa di calore con impianto fotovoltaico. I maggiori costi previsti nel progetto esecutivo rispetto a quello di fattibilità approvato sono una diretta conseguenza dell’ormai noto aumento dei costi dei materiali dell’edilizia, che devono essere aggiornati al vigente prezziario regionale delle opere pubbliche.

“La Casa di Comunità rappresenta una risposta importante sul territorio per decongestionare gli ospedali e rendere la sanità più vicina ai cittadini – dichiara il vicepresidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini -. Stiamo ridisegnando il Sistema sanitario regionale per renderlo più capillare, tempestivo ed efficiente in tutto il territorio e per superare la cronica carenza di personale che abbiamo ereditato a causa dell’errata programmazione passata”.