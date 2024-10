A Villa Berta l’assemblea dei bersaglieri: Carmine Posa confermato presidente

Prosegue incessante a Macerata l’impegno per la continuazione della tradizione e dei valori patriottici dei Bersaglieri: la locale sezione Anb “Cap. Mario Burchi” ha rinnovato diverse cariche per il triennio 2024-2027. L’assemblea generale dei soci si è tenuta a Villa Berta, a San Severino, convocata secondo le norme del Regolamento per l’esecuzione dello statuto.

I lavori si sono aperti con i saluti augurali del presidente Anb della provincia di Macerata, Mario Mucci, e del presidente Anb delle Marche, Giuseppe Lucarini. Quindi, dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale con gli onori alla bandiera, ai caduti e al labaro, il presidente uscente Carmine Posa ha illustrato brevemente le attività svolte nell’ultimo anno dalla sezione di Macerata.

Sono state numerose e testimoniano la vitalità di bersaglieri e simpatizzanti, come l’evento organizzato in onore del 125° anniversario della fondazione dei bersaglieri ciclisti ad opera del maceratese Luigi Camillo Natali; la partecipazione al 71° raduno nazionale di Ascoli Piceno; le cerimonie a Macerata, Loreto, Ancona in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, l’accoglienza di ben 10 fanfare in provincia di Macerata nell’anniversario dei 100 anni della fondazione di Anb, i servizi in favore di Banco alimentare e Aism.

Una volta eletti il presidente dell’assemblea Nicola Ciccarelli, il segretario Giuseppe Pallotta, la commissione elettorale composta da Paolo De Angelis (presidente), Francesco Acciarresi, Maurizio Domizi, si è passati quindi alle operazioni di voto dei soci presenti o deleganti.

Sono quindi risultati eletti nel nuovo Consiglio direttivo i bersaglieri Carmine Posa, Giorgio Zannoni, Stefano Fattori, Giuseppe Fiorelli e Giuseppe Pallotta, la cui dedizione assicurerà una governance vivace e dinamica. Riconoscendone la leadership e il continuo contributo alla crescita della Sezione, Posa è stato confermato presidente, mentre Giorgio Zannoni è vice presidente.

Il nuovo Collegio dei sindaci revisori, che garantisce integrità e trasparenza nelle operazioni della sezione, vede eletti Alberto Mataloni (presidente), con Maurizio Domizi e Onelio Verdini; Giancarlo Renzi sarà supplente.