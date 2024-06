Asfaltata la strada Granali-Colmartino: i residenti si accollano un quarto della spesa

Il Comune ha ultimato i lavori di asfaltatura della strada che collega le frazioni di Granali e Colmartino. Le opere, affidate all’impresa Ferretti Srl di Castelraimondo per un importo di oltre 160 mila euro, sono state in parte finanziate dai privati frontisti grazie a una quota di compartecipazione di circa 40 mila euro.

I lavori hanno permesso di mettere in sicurezza oltre un chilometro e 100 metri di strada con il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso e la posa in opera di nuove zanelle.

Il progetto è stato interamente redatto e seguito dall’Area Manutenzioni del Comune.

“L’unione tra pubblico e privato ha permesso di sistemare questo collegamento che da tempo attendeva un intervento”, sottolinea l’assessore alle Manutenzioni, Paolo Paoloni.