Gli “amici della luce”: potremmo definirli così… Sono gli uomini che in questi anni hanno lavorato o lavorano per il comparto elettrico dell’Assem.

Quando c’è un problema d’illuminazione tocca a loro!

Al buio non possiamo e non sappiamo stare, di fronte a un black out aspettiamo tutti con ansia il loro intervento risolutivo. E’ un po’ la metafora del Natale, la festa che porta luce e rende le nostre vite meno oscure. Ma, tant’è, questo è un altro discorso…

Torniamo a loro! Qualche giorno fa, a pranzo, si sono ritrovati insieme per scambiarsi gli auguri di fine anno: tutti a cena, giovani e pensionati, ricordando aneddoti e curiosità del proprio lavoro, sottolineando quanto sia importante lavorare in amicizia e armonia nella grande famiglia dell’Assem.

E’ stato un pomeriggio speciale, anche perché sono stati coinvolti pure i familiari. Impeccabile l’organizzazione dei capisquadra Sergio Sparvoni e Adriano Cervigni. “Abbiamo ringraziato i vecchi colleghi dicendogli che noi siamo stati fortunati ad aver avuto dei maestri così. Non siamo sicuri di riuscire a far bene come loro, ma ce la stiamo mettendo tutta”, ha detto Sergio Sparvoli nel suo intervento di saluto.

Poi il brindisi (Fiat lux) per un 2024 più luminoso…