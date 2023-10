Si è spento a San Severino Mario Frascarelli, uomo stimato e molto noto in città. Aveva 70 anni.

Era uno dei tributaristi e consulenti d’impresa più competenti e apprezzati, non solo a livello locale; un grosso esperto di aspetti legali e fiscali riguardanti, ad esempio, le cooperative, le associazioni sportive, le aziende agricole e più in generale le società, tanto che aveva pubblicato diversi libri per le “Edizioni Fag” di Milano, casa editrice specializzata in volumi e manuali destinati all’azienda, al settore giuridico-fiscale e al lavoro.

Insomma, nel suo campo era un punto di riferimento di livello nazionale.

Era bravo e competente, molto preciso e scrupoloso in ciò che faceva, sempre attento ai minimi particolari.

Ne hanno dato il triste annuncio Anna Maria e il fratelli Dino, assieme a Tiziana, Roberta, Fernanda e Giuseppina.

I funerali avranno luogo giovedì 5 ottobre alle ore 10, nella chiesa di San Domenico, partendo dal Tempio degli angeli dove è stata allestita la camera ardente.