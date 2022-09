Un minuto di silenzio per onorare la memoria delle vittime dell’alluvione. Si è aperta così l’ultima seduta del Consiglio comunale. Il sindaco Rosa Piermattei, nelle comunicazioni ufficiali, ha introdotto l’assise ricordando “i tragici avvenimenti che hanno fatto tante vittime innocenti” e sottolineando che “anche la comunità è stata colpita da questa calamità”.

“Desidero ringraziare quanti si sono adoperati per venire incontro alle numerose richieste, in particolare il responsabile dell’ufficio Manutenzioni, geometra Massimo Boldrini, i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, coordinati da Dino Marinelli, il personale della Polizia locale anche nella persona del suo comandante, il sostituto commissario Adriano Bizzarri, quello delle tante imprese che hanno lavorato per riaprire le strade e per liberare le stesse da fango, alberi e rami caduti al suolo. Insieme ad altri sindaci – ha ricordato il primo cittadino settempedano – abbiamo sollecitato la Regione Marche nella richiesta dello stato di emergenza perché la conta dei danni è grande. Come città di San Severino abbiamo offerto il nostro aiuto alle popolazioni dell’Anconetano, le più colpite dalla calamità. I nostri volontari della Protezione civile sono stati ad Ostra per aiutare nei soccorsi, alcuni nostri concittadini si sono mobilitati spontaneamente. A tutti va il nostro doveroso ringraziamento. A quanti colpiti la nostra vicinanza e solidarietà”.