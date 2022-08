Una festa per tanti appassionati della montagna e dello stare insieme all’aria aperta, per due comunità che si sono così ritrovate dopo le tante chiusure imposte dalla pandemia, per molti amici che sono arrivati fin quassù solo per ricordare Stefano Tartuferi, indimenticabile guida e vice presidente del Cai settempedano scomparso un anno fa di ritorno proprio dalla stessa escursione che lui stesso aveva aiutato ad organizzare.

Ha riscosso una buona partecipazione l’ultima edizione dell’escursione guidata a piedi “Zaino in spalla… per Buca d’Aria”, patrocinata dai Comuni di San Severino e Serrapetrona e promossa in collaborazione con Pro loco settempedana, Pro loco di Serrapetrona, Club alpino italiano e gruppi comunali di Protezione civile di San Severino e Serrapetrona.

L’iniziativa, inserita tra quelle inserite nella rete dei Comuni della Marca Maceratese Ma.Ma., ha previsto due itinerari di cui uno con partenza dall’impianto di motocross di San Pacifico e ritorno nella stessa area parcheggio. Dopo l’arrivo alla “buca del terremoto” i partecipanti si sono rifocillati con un pranzo al sacco consumato nel prato davanti alla chiesa della Madonna della Neve.

Presente per il Comune di San Severino il vice sindaco e assessore comunale alla Cultura, Vanna Bianconi. Tra gli escursionisti diversi soci del Cai settempedano e il coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile, Dino Marinelli.