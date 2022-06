Si è spenta all’età di 93 anni Maria Gina Zaganelli, vedova Salvatori. Una donna energica e brillante, sempre elegante, anche nei modi. La ricordiamo per il suo sorriso e per la cura che aveva per il suo giardino, i suoi fiori, le sue piante, nella casa al rione Mazzini.

A dare il triste annuncio della sua scomparsa sono stati i figli Silvana, Danila e Jean Flavio con Marisa, assieme ai generi Marco e Paolo, alla sorella Alessandra, ai nipoti Mirko, Francesco e Gaia Gennaretti, la quale è giornalista del Resto del Carlino. Gina lascia anche l’adorata pronipote Carlotta.

Ai familiari le più sincere condoglianze anche da parte del Settempedano.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 27 giugno, alle 15.30, nella chiesa di San Domenico partendo dalla sala del commiato “Il tempio degli angeli”, dove la salma è stata ricomposta.