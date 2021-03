Sospeso un lotto del vaccino AstraZeneca: somministrato a 1.750 persone

“A seguito di segnalazioni di alcuni eventi avversi gravi in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti-Covid 19 – si legge in una nota della Regione Marche -, l’Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo del lotto collegato agli eventi in tutto il territorio nazionale. Anche nelle Marche l’utilizzo delle dosi del lotto in questione è stato immediatamente sospeso e sostituito con altri lotti di vaccino disponibili. È attivo un monitoraggio costante delle eventuali reazioni avverse ai soggetti che finora hanno ricevuto le dosi del lotto in questione. Al momento nelle Marche non sono stati registrati episodi di rilievo ma, tra le 1.750 persone che hanno ricevuto questo vaccino, si sono verificati soltanto due eventi lievi pari agli stessi che possono comunemente verificarsi dopo la somministrazione di un qualsiasi vaccino, quali febbre dolori muscolari. Al momento non è inoltre ancora stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e gli eventi avversi gravi. I campioni del lotto saranno oggetto di approfondimento da parte dell’Istituto superiore di Sanità”.

Dosi di questo lotto sono state somministrate anche in provincia di Macerata.

Ieri (mercoledì 10 marzo) nella Sala Italia, dove erano previste le consuete sedute di vaccinazione, sono state inoculate anche fiale di AstraZeneca a personale scolastico e forze dell’ordine, ma di un lotto diverso (ABV4678).

Seguiremo gli sviluppi della vicenda.

Intanto, nel Comune di San Severino i casi positivi al Covid oggi – giovedì 11 marzo – sono saliti a quota 80, mentre in quarantena ci sono addirittura 220 persone.