E’ nato Edoardo: fiocco “azzurro” per Jack Bonaventura

Giacomo Bonaventura, fantasista della Fiorentina, ha appena lasciato il ritiro della Nazionale azzurra, a Danzica, dove stasera è in programma Polonia-Italia. Il giocatore rientra in Italia per la nascita del figlio Edoardo. Lo rende noto l’Ansa riportando la notizia data dalla Federazione:”Da parte della Figc, di tutti i compagni e dello staff della Nazionale, gli auguri alla famiglia Bonaventura”.

Pure il sindaco Rosa Piermattei e la Città di San Severino festeggiano con ‘Jack’ e sua moglie Federica Ziliani la nascita del loro primogenito. In un post sulla pagina Facebook del Comune, infatti, ci sono le “felicitazioni vivissime” da parte dell’Amministrazione comunale a nome dell’intera comunità settempedana.

L’ex centrocampista del Milan ha ricevuto la notizia del lieto evento mentre era assieme agli azzurri in attesa del match contro la Polonia, valido per la sfida di Nations League. Come noto, Giacomo si è sposato in città, con una cerimonia “blindata” a Villa Teloni, lo scorso 8 agosto pronunciando il suo amore eterno per Federica davanti al sindaco Piermattei.