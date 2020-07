Calcetto Serralta, arrivano Federico Fiecconi e Klevis Bardho

Lo staff dirigenziale del Serralta calcio a 5 (conferme per Compagnucci come dirigente responsabile, Cardorani come ds, Giorgi come preparatore dei portieri e per tutti gli altri con le new entry rappresentate dagli ex giocatori Mario Cocchi e Massimo Dignani, il primo preparatore atletico, il secondo dirigente), ha lavorato benissimo in queste settimane tanto da costruire una squadra che sembra, sulla carta, promettere assai bene. In vista del nuovo campionato di serie C2, che i gialloblù hanno saputo mantenere con pieno merito, sta nascendo un Serralta ambizioso come testimoniano i due colpi di mercato messi a segno. Dopo aver riconfermato quasi tutto l’organico, a parte Angelelli (trasferitosi ad altra squadra), Schiavoni e Chacon (entrambi andranno in prestito), il Serralta ha messo a segno due acquisti notevoli: Federico Fiecconi e Klevis Bardho.

Fiecconi non ha bisogno di presentazioni visto che è conosciuto per i suoi trascorsi nel calcio a 11 con tante stagioni da protagonista in categorie e in squadre importanti, in primis quella Settempeda in cui ha militato nelle ultime stagioni e dalla quale arriva. Scelta particolare quella fatta dal forte attaccante che ha preso la decisione di “abbandonare” il calcio a 11 per una nuova avventura, sicuramente diversa, ma per lui intrigante e che sembra adatta ad esaltarne le caratteristiche tecniche e le indubbie qualità. La Settempeda perde sicuramente un punto di forza, ma la dirigenza biancorossa ha appoggiato il desiderio di Federico di provare un’altra avventura tanto più che è praticamente stato fatto tutto in famiglia e lo “scambio” conferma la totale sinergia che c’è fra i vari gruppi, anche di discipline diverse. Fiecconi, quindi, potrà diventare uno dei pilastri del Serralta calcio a 5 così come Klevis Bardho, da anni uno dei migliori talenti del calcio a 5 marchigiano. Il giocatore di nazionalità albanese arriva dall’Invicta Macerata (in passato diverse stagioni con la Cantine Riunite) ed è sicuramente un innesto top anche per la sua abilità a giocare in varie posizioni, in particolare però sembra ideale per svolgere i compiti di centrale arretrato, ruolo che la dirigenza voleva coprire con un elemento di alto profilo. Sistemata la rosa con questi due giocatori di livello, ora la società gialloblù sta valutando le prossime mosse rimanendo vigile sul mercato pronta a cogliere opportunità per completare il gruppo e consegnare a Sileoni (ancora in panchina) una squadra altamente competitiva.

Roberto Pellegrino