Marciano: 79enne si ribalta col trattore, tragedia sfiorata

Stava lavorando col trattore lungo un appezzamento di terreno piuttosto scosceso, in località Marciano, quando per cause da chiarire ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. L’incidente si è verificato stamattina, attorno alle 11, e ha visto protagonista un uomo di 79 anni che risiede nella frazione settempedana. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi, ma in un primo momento – vista la dinamica dell’accaduto – si era temuto il peggio, tanto che i soccorritori avevano chiamato anche l’eliambulanza.

Atterrato sul posto, il velivolo del soccorso regionale è però ripartito senza caricare l’uomo, che è stato invece trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Macerata. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.