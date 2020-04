Un anno fa la Settempeda festeggiava il salto in Prima

Oggi è tutto fermo e non si gioca. Il calcio è stato bloccato da un avversario più forte: il Coronavirus. Attività ferma e all’orizzonte la possibilità, sempre più concreta, che si arrivi allo stop definitivo. Le società stanno aspettando la decisione e i protagonisti sono ormai costretti da settimane a stare a casa, come tutti gli altri, in attesa di tempi migliori. C’è qualcuno, però, che anche in questo periodo triste e difficile può trovare il modo di celebrare una ricorrenza particolare e indimenticabile. E’ la Settempeda. Il 6 aprile di un anno fa, infatti, i protagonisti biancorossi erano in campo, al Comunale, a festeggiare la vittoria del torneo di Seconda Categoria, successo che ha regalato l’ascesa in Prima.

Buon compleanno, dunque, Settempeda!

L’evento è stato ricordato via social da tutti coloro che quel sabato di aprile parteciparono, in campo e in tribuna, alla grande giornata di festeggiamenti che coinvolse una città intera. Fu un tripudio di biancorosso con invasione di campo finale che sancì l’ennesima vittoria in un torneo dominato fin dall’inizio e che decretò una promozione meritatissima conquistata da una squadra protagonista di un cammino eccezionale contrassegnato da una serie di record. Settempeda di nuovo fra le grandi! Fu uno dei tantissimi commenti che vennero fatti per celebrare un’impresa che è stata l’apice di un progetto triennale che la società è riuscita a portare a compimento nei tempi stabiliti.

La nuova avventura in Prima Categoria era iniziata al meglio con la squadra protagonista di un ottimo torneo che l’ha vista anche in testa (campione d’inverno) e che al momento dell’interruzione la vedeva al terzo posto in classifica, dunque in piena zona play off. Tutto, ora, è nella mani di chi dovrà decidere il da farsi; si attendono sviluppi. Si potrà portare a termine la stagione (restano sette gare)? Oppure ci si rivedrà in campo, come tutti noi speriamo, almeno per il nuovo campionato?

Roberto Pellegrino