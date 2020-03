Né il Covid-19 né la neve fermano i mezzi della Contram

La Contram Spa non si ferma. In questi giorni di incertezze dovute alle restrizioni causate dalla diffusione del Covid-19, a cui si è aggiunta un’ondata di maltempo e neve, gli autobus continuano a viaggiare. Nonostante i doverosi e ingenti tagli alle linee di trasporto pubblico apportati a seguito delle indicazioni della Regione Marche, rimangono comunque in piedi i servizi minimi. Fin dai primi giorni dell’emergenza Contram Spa ha subito attivato una procedura straordinaria di sanificazione e igienizzazione quotidiana di tutti i suoi autobus, sia attraverso “generatori di ozono” che tramite utilizzo manuale di prodotti specifici. A bordo dei bus sono stati inoltre predisposti diversi sistemi di distanziamento per indicare ai passeggeri come rispettare la normativa che impone la distanza minima di un metro, viaggiando in sicurezza. Gli utenti possono trovare news e orari aggiornati online sul sito contram.it, sull’app contrammobilita o chiamando il numero verde 800 037 737.