Cordoglio in città per l’improvvisa scomparsa dell’ingegner Stefano Tallei

Lutto in città per l’improvvisa scomparsa dell’ingegner Stefano Tallei. Aveva 71 anni. Lascia la moglie Antonella, la figlia Federica con Paolo, il nipotino, il fratello Paolo e la cognata Venanzina.

I funerali saranno celebrati lunedì 5 maggio, alle ore 15.30, nella chiesa di San Domenico. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato “Il Tempio degli Angeli”.

L’ingegner Tallei era molto conosciuto, non solo a San Severino. E’ stato a lungo docente all’Istituto tecnico “Divini”, dove viene ricordato – con stima e affetto – come una persona generosa e dall’animo gentile. Era capace di instaurare un rapporto umano sincero e genuino con chi aveva di fronte, mettendo dedizione e cuore in tutto ciò che faceva. Anche in qualità di professionista si è sempre distinto per la sua “impronta” di serietà e capacità. Un uomo da poter prendere come esempio.

Anche Il Settempedano si unisce al cordoglio della comunità locale, formulando sincere condoglianze ai familiari.

